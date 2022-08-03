В Риге появился новый вид телефонных мошенников: они выдают себя за полицейских

Рижская муниципальная полиция призывает жителей не попадать в ловушку мошенников, которые выдают себя за стражей порядка, сообщили агентству LETA в Рижской муниципальной полиции.

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Время от времени в муниципальную полицию поступает информация от жителей, которым звонили мошенники, выдававшие себя за сотрудников полиции, и пытались выманить данные платежных карт.

В среду, 3 августа, стражам порядка позвонила женщина, которая пояснила, что ей поступил звонок от неизвестного человека, выдававшего себя за должностное лицо Рижской муниципальной полиции.

По ее словам, человек назвал свои имя, фамилию, персональный код, два номера телефона и номер жетона. Неизвестный пытался убедить жительницу в том, что в помещениях Swedbank находится ее представитель и хочет взять кредит в размере 10 000 евро. Также отмечается, что мошенник говорил по-русски, поэтому женщина удивилась и прекратила разговор.

Через некоторое время женщина попыталась позвонить на оба предоставленных номера телефона, но они были недоступны.

Рижская муниципальная полиция призывает жителей быть осторожными и не попадаться на удочку телефонных мошенников, пытающихся заполучить данные для доступа к банковским счетам.

Есть несколько факторов, которые следует учитывать при выявлении мошенника. Сотрудники любого государственного учреждения никогда не будут спрашивать данные платежной карты, а госчиновники никогда не заведут разговор на русском языке. Также необходимо учитывать манеру разговора мошенника, применяется ли в ходе диалога психологическое давление, то есть призывает ли злоумышленник к быстрым и необоснованным решения.

В случае поступления подобных звонков от неизвестных лиц, стражи порядка просят незамедлительно сообщать в Госполицию по телефону 110.