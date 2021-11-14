В Риге пожарные спасли человека и трех котов из горящего дома
Foto: LETA

В субботу, 13 ноября, в Риге из горящей квартиры в доме на улице Эдуарда Смильгя были спасены человек и три кота, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов поступил в 13.18. На месте происшествия было обнаружено, что из окон квартиры пятиэтажного дома на четвертом этаже поднимается дым. В помещении горел диван, площадь пожара составила три квадратных метра. Из задымленной квартиры пожарные спасли одного человека и трех котов. В 15.21 пожар был ликвидирован.

Как указали в VUGD, возможная причина пожара связана с неосторожным обращением с огнем — курением в помещении. Дымовой детектор в квартире не был установлен.

В целом за минувшие сутки было получено 43 вызова, из них 15 были связаны с пожарами, 19 — со спасательными работами. Девять вызовов оказались ложными.

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