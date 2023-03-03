В Риге произошел пожар в жилом доме: один человек погиб

В четверг, 2 марта, в результате пожара в Риге погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В 13.13 поступил вызов в Ригу, где на первом этаже двухэтажного жилого дома горели квартира, перекрытие на второй этаж и лестничная клетка с общей площадью горения в 50 квадратных метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

В ходе работ по тушению пожара спасатели обнаружили человека, медики констатировали его смерть.

В свою очередь, в пятницу, 3 марта, утром в 6.15 был получен вызов в Аллажскую волость Сигулдского края, где горят алюминиевый гараж и сушилка с общей площадью горения 300 квадратных метров. На месте происшествия работает Инчукалнское объединение пожарных-добровольцев.

Спасателям удалось локализовать пожар в 7.19, но работы по тушению еще продолжаются.

За минувшие сутки в VUGD поступило 37 вызовов - 16 были связаны с тушением пожаров, 16 со спасательными работами, а пять вызовов оказались ложными.