В Риге пропал 14-летний подросток из Кенгарагса
Foto: LETA

Рижский участок "Кенгарагс" Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшего без вести Мартина Стабулниекса (2008 года рождения).

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3 февраля 14-летний подросток покинул свое место жительства на улице Маскавас в Риге (микрорайон Кенгарагс) и не вернулся до сих пор.

Приметы пропавшего мальчика: рост 174 см, среднего телосложения, светлые волосы. Одет в черно-синюю куртку и серые спортивные штаны.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение Мартина Стабулкиекса, позвонить по телефону 67086800 или 110.

В Риге пропал 14-летний подросток из Кенгарагса
Foto: Martins Stabulnieks
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