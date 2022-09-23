В Риге пропал 18-летний юноша: его видели на ул. Меркеля
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции разыскивает Эдуарда Катковича (2004 г.р.), которого в последний раз видели 21 сентября, когда он садился в общественный транспорт на ул. Меркеля.

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Его приметы: татуировка на правой руке.

Был одет: черные спортивные брюки Adidas, на голове шапка Nike, черные кроссовки Reebok на белой подошве. При себе была синяя спортивная сумка.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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