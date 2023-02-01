В Риге пропал мужчина, полиция просит помочь найти
Foto: Valsts policija

Государственная полиция просит помочь найти Валерия Пухальского (2001 г.р.), который во вторник вышел из своего дома в Риге на бульваре Анниньмуйжас и пропал.

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В последний раз мужчину видели 31 января в 19.00. Он был одет в черную куртку и темно-синий спортивный костюм.

Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по номеру 110.

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