В Риге пропал мужчина, полиция просит помочь найти

Государственная полиция просит помочь найти Валерия Пухальского (2001 г.р.), который во вторник вышел из своего дома в Риге на бульваре Анниньмуйжас и пропал.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В последний раз мужчину видели 31 января в 19.00. Он был одет в черную куртку и темно-синий спортивный костюм.
Если вы видели этого человека или знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по номеру 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.