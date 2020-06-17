В Риге пропал мужчина: у него могут быть провалы в памяти
Foto: Valsts policija

Госполиция просит оказать помощь в поисках Гундарса Раговскиса 1966 года рождения, который 17 июня вышел из дома на ул. Малтас в Риге и до сих пор не вернулся.

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Приметы мужчины: рост 176 см, седые волосы, короткая борода. На голове видны рубцы от заживших ран. У Гундарса могут быть провалы в памяти и проблемы с ориентацией в окружающем мире.

Был одет в зеленую футболку, синие спортивные штаны с белой полосой, синюю обувь.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины на фото, просьба сообщить по телефону 67086800 или 110.

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