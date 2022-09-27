В Риге пропал мужчина: в последний раз его видели в гостинице
Foto: Valsts policija

Участок полиции "Тейка" Рижского регионального управления полиции разыскивает Эдгара Аткачуна, проживавшего на Бривибас гатве. В последний раз мужчину видели 25 сентября в гостинице на ул. Раунас.

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Его приметы: рост 185 см, носит бороду. На одном ухе шрам.

Был одет: темно-синяя куртка, серый джемпер PIERRE CARDIN, черные брюки, серо-голубая обувь, темно-синяя куртка, темно-синяя шляпа. С собой был черно-белый рюкзак NIKE.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.

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