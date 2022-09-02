В Риге пропал попугай по кличке Арчи: владельцы просят о помощи, объявлено вознаграждение

Две недели назад из дома в Дрейлини улетел любимец семьи, попугай жако по кличке Арчи. Вчера, 1 сентября его видели в Межциемсе. Владельцы птицы просят помощи в поисках птицы.

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"Вчера вечером 01.09. был замечен в Межциемсе (Рига) летящим с Межциема 25 в сторону крыши Межциема 23/1 Возможно еще там. Прислушайтесь, может свист или звуки необычные", - просят хозяева. Также если есть возможность, очевидцев просят снять видео и сделать фото.

"Ищем в радиусе больницы Гайлезерс и озера Гайлезерс. Очень просим обратить внимание на летающих птиц. Если полетит дальше, то там лесополоса и мало шансов. На улице холодает, птица может пережить и дождь и температуру до 0 градусов, но это чревато хроническим воспалением легких, поэтому каждый комментарий о местонахождении нам очень дорог и важен! Летает грузновато как утка, распушая красный хвост, может летать высоко. Может откликнуться на свист и на имя, больше реагирует на "Арчуша".

За птицу объявлено вознаграждение 500 евро. Телефон хозяйки Натальи – 28578683.

Наталья ежедневно на своей странице в Facebook публикует информацию о том, как продвигаются поиски. Владельцы также создали в социальной сети группу под названием "Ищем Арчи" (Meklējam ARČI), где делятся последними новостями.