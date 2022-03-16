В Риге пропал ребенок

Государственная полиция разыскивает Тимофея Игнатьева (2013 г.р.), который 16 марта в 10.00 вышел из дома по адресу Рига, ул. Лиела и пропал.

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У мальчика могут быть проблемы со здоровьем.

Если вы видели его или знаете, где он может находиться, просьба звонить в полицию по номерам: 67085982 или 110.