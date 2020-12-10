В Риге пропал россиянин с темным прошлым: возможно, его похитили

В начале этой недели в Риге, на ул. Ганибу дамбис без вести пропал 36-летний Александр Петшик. Родственники утверждают, что его похитили возле работы люди в масках, которые представились сотрудниками полиции, однако Госполиция это утверждение отрицает и разыскивает пропавшего мужчину. Как отмечает Rus.lsm.lv, ранее в отношении пропавшего было заведено уголовное дело в России.

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Супруга Петшика, уже год живущего в Риге с семьей, убеждена, что ее муж похищен. Влада рассказала, что 7 декабря на него прямо на работе, в гараже автосервиса, напали трое неизвестных в масках. Они говорили на русском, но уверяли, что из полиции. Свидетелем похищения стал отец Влады, который не мог разглядеть автомобиль, на котором приехали незнакомцы.

Полиция выясняет обстоятельства исчезновения Петшика, но ни в участке, ни в пресс-центре Госполиции не подтверждают, что кто-либо из стражей порядка принимал участие в подобном задержании. В участке на ул. Аллажу лишь подтвердили, что они получили заявление о пропаже Петшика и в качестве версий не исключают криминальный характер его исчезновения. Отрицает свою причастность к задержанию Петшика и Служба госбезопасности.

По информации, которая есть в свободном доступе в Интернете, УМВД России по Орловской области 8 лет назад завершило расследование уголовного дела в отношении братьев Сергея и Александра Петшиков, живших по поддельным документам, за организацию в Орле "автомобильной пирамиды". Отмечается, что следствие раскрыло 88 эпизодов преступной деятельности.

Супруга пропавшего факт уголовного дела не отрицает, но говорит, что оно было сфабрикованным, а семья, скрываясь от преследований, запросила политическое убежище в Великобритании, получила его. После этого семья выиграла апелляционный суд и уже год живет в Латвии.

Напомним, Александр Петшик (1984 г.р.) пропал 7 декабря.

Был одет: серая куртка, светло-серые брюки, синяя обувь.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде Джокера.

Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.