В Риге пропал семилетний мальчик

Государственная полиция просит помощи в поисках пропавшего без вести семилетнего Мика Михасьенока, который сегодня вышел из школы, но дома так и не появился.

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В пятницу мальчик в 12.30 вышел из Рижской Зиепниеккалнской средней школы, на улице Ислицес 4, однако дома на улице Слокас в Риге он так и не появился. Где находится ребенок, неизвестно.

Возможно, мальчик ехал на 46-м или 56-м автобусе. Был одет как на фото.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может находиться просьба обращаться в полицию по номеру 110.