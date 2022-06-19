В Риге пропала без вести 21-летняя девушка

Полиция Рижского Латгальского округа Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Полину Карамышеву (2001 г.р.). 18 июня около 16.00 девушка вышла из своего дома в Риге на улице Яня Асара и ее местонахождение до сих пор неизвестно.

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Приметы пропавшей девушки: рост 168 см, русые волосы до плеч.

Была одета: куртка песочного цвета, черная футболка, черные джинсы, черные туфли, на руке - фиолетовый браслет с разноцветными камнями, также из украшений - серебряная цепочка с подвеской "Звезда Давида". С собой у девушки был черный рюкзак.

У девушки есть проблемы со здоровьем.

Госполиция призывает взглянуть на фотографию Полины Карамышевой и отозваться всех, кто видел левушку или знает о ее местонахождении, позвонив по номеру 110.