В Риге пропала четырехлетняя девочка
Foto: Valsts policija

Госполиция сообщает, что в субботу утром, 7 ноября, в 7:00 в Риге на улице Пиебалгас пропала девочка Василиса Сурикова (2016 года рождения). Имеющаяся информация свидетельствует о том, что, возможно, девочку увез отец, который не живет с ребенком в одной семье.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Свидетели видели этого мужчину вместе с ребенком в 16:00 в Риге на улице Квиелес. Сейчас нет точной информации о местонахождении девочки и мужчины. Не исключено, что мужчина находится где-то в Риге на Югле.

Одежда девочки: розовая куртка, розовая шапочка, зеленые туфли.

Госполиция проводит активные поисковые мероприятия.

Полиция призывает жителей сообщать информацию о местонахождении девочки по телефону 110.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

7

Source

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei