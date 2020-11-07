В Риге пропала четырехлетняя девочка

Госполиция сообщает, что в субботу утром, 7 ноября, в 7:00 в Риге на улице Пиебалгас пропала девочка Василиса Сурикова (2016 года рождения). Имеющаяся информация свидетельствует о том, что, возможно, девочку увез отец, который не живет с ребенком в одной семье.

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Свидетели видели этого мужчину вместе с ребенком в 16:00 в Риге на улице Квиелес. Сейчас нет точной информации о местонахождении девочки и мужчины. Не исключено, что мужчина находится где-то в Риге на Югле.

Одежда девочки: розовая куртка, розовая шапочка, зеленые туфли.

Госполиция проводит активные поисковые мероприятия.

Полиция призывает жителей сообщать информацию о местонахождении девочки по телефону 110.