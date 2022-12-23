В Риге пропала девушка: в последний раз ее видели в ночном клубе

Курземское региональное управление полиции (Салдусский участок) разыскивает Линду Агруму (2003 г.р.), проживающую в волости Вармес Кулдигского края.

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В последний раз девушку видели в ночь на 23 декабря, в рижском ночном клубе Valhalla night club (ул. Кунгу 8).

Ее приметы: рост 176 см, худощавая, волосы темные, глаза голубые.

Была одета: черное платье, светлые колготки, черные полусапожки.

Возможно, на руке мог остаться браслет зеленого цвета для прохода в клуб. На носу с левой стороны — пирсинг. В клубе девушка оставила свою сумочку и верхнюю одежду.

Информацию о девушке полиция просит сообщать по телефону 110.