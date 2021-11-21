В Риге пропала пенсионерка

Рижский Курземский участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает Галину Фролову (1934 г.р.), которая 16 ноября вышла из своего дома на улице Шаулю в Риге и пропала. У женщины имеются проблемы со здоровьем.

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Приметы пропавшей женщины: рост 160 см, волосы блонд длиной до плеч. Была одета: в светло серую куртку, темные брюки, на голове - светло-бежевый берет, на ногах - черная обувь. С собой была черная сумка с мобильным телефоном Xiaomi, российский паспорт, трость.

Если вы видели пенсионерку или знаете, где она может находиться, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67085928 или 110.