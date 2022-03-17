В четверг, 17 марта, вечером был отремонтирован разорвавшийся водопровод в районе столичных улиц Марияс и Елизабетес, однако по-прежнему продолжается приведение в порядок места аварии.

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Как сообщил агентству LETA представитель Rīgas ūdens Артурс Муцениекс, на месте аварии водопровода завершены ремонтные работы и возобновлена подача воды.

Однако еще предстоит восстановление асфальта, в том числе создание "заплаток" с помощью песка и щебня, на что потребуется время, добавил Муцениекс.

Из-за прорванного водопровода на улице Элизабетес без подачи воды остался один многоквартирный дом. Муцениекс указал, что повреждена была 250-миллиметровая водопроводная труба.

По наблюдениям LETA, из-за аварии затопило район перекрестка улиц Марияс и Элизабетес.

Rīgas ūdens напоминает, что с наступлением весны и оттаиванием почвы происходят колебания, поэтому могут появиться повреждения водопровода.