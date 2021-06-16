В Риге проверили 53 хостела: нарушения нашли в 25

Инспекторы Рижского строительного управления проверили 53 хотела, работающих в Риге, почти в половине из них были констатированы различные нарушения. Об этом заявил на заседании Комитета РД по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции и.о. столичной стороиуправы Янис Белковскис.

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По его словам, в 28 хостелах нарушений не нашли. Однако в 25 случаях инспекторы приняли решение о закрытии помещений либо об устранении последствий самовольного строительства.

Строительное управление продолжит превентивные проверки, чтобы выявить, были ли выполнены предписания.

Как уже сообщалось ранее, в ночь на 28 апреля в Риге, на ул. Меркеля загорелся хостел, обустроенный в многокомнатной квартире. В огне пожара погибли девять человек, семерых из которых удалось уже опознать. Все они являлись гражданами Латвии.

В ходе расследования полиция задержала шестерых подозреваемых, включая предпринимателя Эрнеста Риекстса, который ранее был объявлен в розыск.