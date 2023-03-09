В Риге пьяная девушка за рулем Audi превысила скорость и дала полиции взятку в 150 евро

В минувшие выходные в Риге, на улице Дзинтара, Госполиция заметила автомобиль Audi, водитель которого превысил разрешенную скорость движения. При остановке транспортного средства выяснилось, что за рулем была девушка 1999 года рождения в алкогольном опьянении. Она также попыталась дать полицейским взятку в 150 евро, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Девушку задержали, а полиция начала уголовный процесс, сообщили порталу Delfi в полиции.

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5 марта сотрудники батальона Дорожной полиции Рижского регионального управления Госполиции заметили на улице Дзинтара в Риге автомобиль Audi, водитель которого превысил разрешенную скорость — он ехал со скоростью 58 км/ч вместо 30 км/ч. Правоохранители решили остановить водителя автомобиля, чтобы привлечь его к ответственности за нарушение ПДД.

Полицейские установили, что за рулем автомобиля сидела молодая девушка 1999 года рождения. Ее поведение свидетельствовало о том, что она, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Была проведена проверка концентрации алкоголя на выдохе на месте, а затем и в больнице и выяснилось, что в организме девушки было 1,56 промилле алкоголя.

Во время остановки автомобиля девушка дала взятку в размере 150 евро сотруднику полиции, чтобы избежать ответственности за нарушение ПДД. Стражи порядка сразу задержали девушку и поместили ее в изолятор временного содержания.

Госполиция начала два уголовных процесса — один по 1-й части 323-й статьи Уголовного закона, а именно за дачу или предложение взятки, с целью получения выгоды, а второй по 1-й части 262-й статьи Уголовного закона — за управление транспортным средством, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

Также Госполиция начала процесс об административном нарушении за превышение разрешенной скорости в жилой зоне.