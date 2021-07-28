В Риге работал "джентльменский клуб": на сутенерстве попались владельцы и администраторы
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Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью передали в прокуратуру материалы дела, начатого еще в конце октября 2019 года, когда в Риге накрыли "джентльменский клуб-бар", в котором платно оказывались услуги интимного характера. В рамках расследования полиция задержала трех совладельцев клуба, а также двух администраторов.

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В пресс-центре Госполиции напомнили, что задержание проводилось сотрудниками Отдела по борьбе с торговлей людьми и сутенерством. В ходе следствия было установлено, что подозреваемые длительное время предлагали услуги проституток богатым иностранцам.

Выяснилось, что проститутки оказывали услуги не только в помещениях конкретного клуба, но также и выезжали по вызову к клиенту. Владельцы подпольного борделя соблюдали повышенные меры осторожности: чтобы попасть в клуб, требовались рекомендации других клиентов. Также желающие платного интима проходили строгий фейсконтроль.

В рамках расследования полиция провела шесть санкционированных обысков в Риге и Рижском регионе: в помещениях клуба, по местам жительства подозреваемых, а также в их автомобилях.

Трое задержанных до сих пор содержатся под арестом, а еще к двоим применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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