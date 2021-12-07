В Риге ранним утром горела квартира: один человек погиб, пятеро спасены
Foto: LETA

По сообщению пресс-центра Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), во вторник, в 05.13 загорелась квартира в двухэтажном доме.

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К момент у приезда спасателей площадь пожара составляла уже 10 квадратных метров: горела квартира и перекрытия между этажами. Еще до приезда ГПСС из дома эвакуировали троих жильцов, еще пятерых удалось спасти и вывести из задымленных помещений.

В квартире спасатели обнаружили обгоревшее тело. Причины смерти должна установить экспертиза. В 06.07 пожар был локализован, на месте происшествия продолжают работать ответственные службы. В ведомстве отмечают, что в жилище не был установлен детектор дыма.

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