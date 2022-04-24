В Риге реорганизуют два суда, вместо них появится Рижский городской суд

Совет по судебным делам вынес решение с 1 августа 2022 года реорганизовать два столичных суда — Рижский Пардаугавский городской суд и суд Латгальского предместья Риги. Оба суда присоединят к суду Видземского предместья Риги, таким образом переименовав это объединение в Рижский городской суд.

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В результате реорганизации судов загруженность судей и сроки рассмотрения дел по всей Риге будут сбалансированы, так как в настоящее время на эти факторы влияет территория каждого суда, объем и специфика поступающих дел.

В Совете по судебным делам подчеркнули, что в результате реорганизации доступ населения к судам не пострадает: суды будут доступны по месту их нынешнего нахождения, а жители смогут подавать документы по любому из действующих адресов судов.

План по реорганизации судов, начатый в 2015 году, был разработан в сотрудничестве между Министерством юстиции и рабочей группой Совета по судебным делам.