В Риге резко возросло число нарушений ковидных ограничений

В Риге резко возросло количество нарушений, связанных с установленными из-за Covid-19 ограничений, - заявил в четверг не пресс-конференции глава Рижской полиции самоуправления Юрис Лукас.

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По его словам, часть общества за лето расслабилась и с наступлением осени хуже соблюдает установленные ограничения. Если за три летних месяца было зафиксировано 222 нарушения, то лишь в сентябре их уже 337.

Если летом в общественном транспорте было зафиксировано 59 случаев, когда пассажиры не использовали маски, то в период с 1 сентября по 6 октября - 60 таких нарушений. Реагируя на призыв предприятия Pasažieru vilciens, проверки проводились также в электричках - и там за несколько дней было зафиксировано 85 нарушений.

По словам Лукаса, нарушения главным образом связаны с ношением маски. Но есть другие - например, участие в мероприятии без годного сертификата.

Как ранее сообщалось, учитывая рост заболеваемости Covid-19, Рижская полиция самоуправления начала работать в усиленном режиме.