В Риге сбита женщина: пострадавшая скончалась на месте ДТП

По информации Госполиции, 7 августа, в 21.45, в Риге, на улице Валмиерас произошла трагическая авария: автомобиль Opel совершил наезд на женщину, которая в результате полученных травм скончалась на месте происшествия.

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Полиция начала уголовный процесс.

Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии произошло 153 аварии, в которых пострадали 23 человека.