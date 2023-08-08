В Риге сбита женщина: пострадавшая скончалась на месте ДТП

По информации Госполиции, 7 августа, в 21.45, в Риге, на улице Валмиерас произошла трагическая авария: автомобиль Opel совершил наезд на женщину, которая в результате полученных травм скончалась на месте происшествия.
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Полиция начала уголовный процесс.
Всего за минувшие сутки на дорогах Латвии произошло 153 аварии, в которых пострадали 23 человека.
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