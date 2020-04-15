В Риге совершено покушение на бывшего сотрудника Госполиции

В минувший вторник в Иманте было совершено покушение на бывшего сотрудника Госполиции. По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в машину, в которой находился мужчина, было произведено несколько выстрелов.

В полиции также сообщили, что во время покушения никто не пострадал. Начат уголовный процесс за попытку убийства при отягчающих обстоятельства, которое было совершено опасным для других лиц способом, и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном опасным способом.

Следствие отрабатывает несколько версий преступления. От подробных комментариев Госполиция пока воздерживается.