В Риге совершено покушение на бывшего сотрудника Госполиции
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В минувший вторник в Иманте было совершено покушение на бывшего сотрудника Госполиции. По данным пресс-центра Рижского регионального управления полиции, в машину, в которой находился мужчина, было произведено несколько выстрелов.

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В полиции также сообщили, что во время покушения никто не пострадал. Начат уголовный процесс за попытку убийства при отягчающих обстоятельства, которое было совершено опасным для других лиц способом, и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном опасным способом.

Следствие отрабатывает несколько версий преступления. От подробных комментариев Госполиция пока воздерживается.

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LETA

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LETA
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