В Риге спасли тонувшего в Даугаве человека

В пятницу в Риге помощь спасателей понадобилась человеку, который оказался в Даугаве и не мог выбраться на берег самостоятельно, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на место происшествия поступил около семи часов вечера. По первоначальной информации, в Даугаве у Набережной 11 ноября в воде находился человек, который не мог выбраться на берег.

Спасатели помогли пострадавшему выбраться из воды и передали медикам скорой и полиции.

За минувшие сутки VUGD получила 74 вызовов, из них 25 - на тушение пожаров и 36 - на спасательные работы.