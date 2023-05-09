В Риге таксист перепутал лестницу с проезжей частью
Foto: Sadursme.lv

Инцидент произошел в субботу, 6 мая около 23.00. На парковке у конференц-центра ATTA Centre на улице Краста водитель автомобиля Toyota наехал на лестницу, повредив ее.

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Судя по фото, которым поделился очевидец, водитель такси спускался по лестнице довольно уверенно. Пользователи социальных сетей отметили, что эту лестницу сразу не заметишь, и что с позиции сидящего водителя кажется, что это один из выездов с парковки.

Пострадавших в ДТП нет. Полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.

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