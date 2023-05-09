В Риге таксист перепутал лестницу с проезжей частью

Инцидент произошел в субботу, 6 мая около 23.00. На парковке у конференц-центра ATTA Centre на улице Краста водитель автомобиля Toyota наехал на лестницу, повредив ее.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Судя по фото, которым поделился очевидец, водитель такси спускался по лестнице довольно уверенно. Пользователи социальных сетей отметили, что эту лестницу сразу не заметишь, и что с позиции сидящего водителя кажется, что это один из выездов с парковки.

Пострадавших в ДТП нет. Полиция начала административный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.