В Риге транслировали пиратское ТВ: дело передали в прокуратуру

Следователи Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Криминальной полиции завершили досудебное расследование уголовного дела о пиратском телевидении.

Трансляция пиратского ТВ осуществлялась в Риге. Дело в отношении подозреваемых 1962 и 1967 г.р. передано в прокуратуру. По данным полиции, для ретрансляции нелегального телевидения злоумышленники использовали CardSharing.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что нелегальные распространители телевизионных программ платили один евро за пользователя в месяц за взломанные телевизионные коды на иностранном сервере, тогда как окончательная цена за одного нелегального тв-пользователя составляла в среднем десять евро в месяц. В результате прибыль преступников составила до 900%.

Нелегально полученный телевизионный контент распространялся, в основном, в виде набора аудиовизуального контента "НТВ +", предназначенного для российского рынка, который легально не был доступен в Латвии. В комплект также были включены интегрированные в Латвии телеканалы, для распространения которых требуется специальное разрешение — лицензия.

В пресс-центре Госполиции подчеркнули, что подозреваемые не обращались в Национальный совет по электронным СМИ за разрешением на ретрансляцию, как того требует закон. Кроме того, они не приобрели лицензии на распространение аудиовизуального контента, защищенного авторским правом и смежными правами, на территории Латвии, что нарушает смежные права вещателей и правопреемников, которые указаны в статье 47 Закона об авторском праве. Однако подозреваемые оказывали услуги клиентам в коммерческих целях, взимая за это абонентскую плату и таким образом способствуя теневой экономике.

Когда преступная деятельность подозреваемых была прекращена правоохранительными органами, доступа к пиратскому ТВ лишились более 200 домохозяйств.