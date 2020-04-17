В Риге трое мужчин оштрафованы за несоблюдение дистанции при разговоре во дворе и отрицание коронавируса

Полиция самоуправления Риги оштрафовала за несоблюдение дистанции трех мужчин, разговаривавших во дворе. Каждый из них оштрафован на 100 евро.

В четверг вечером, патрулируя на ул. Салацас, полиция заметила во дворе многоквартирного дома трех мужчин, которые стояли и разговаривали, не соблюдая установленной в стране дистанции в 2 метра.

Мужчины выразили недоумение, услышав о запрете собираться втроем. Кроме того, один из них назвал информацию о распространении коронавируса и количестве умерших от него в мире фейковыми новостями. На вопрос о том, почему компания не соблюдает ограничения, нарушитель ответил, что "не хочет комментировать глупости".

С учетом беззаботного отношения нарушителей к ограничениям полиция решила оштрафовать каждого на 100 евро.

До сих пор за несоблюдение правил физического дистанцирования полиция самоуправления Риги оформила 202 протокола. В основном применялся минимальный штраф — 10 евро.