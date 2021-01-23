В Риге угнали Audi Q7: угонщик попал в два ДТП и был задержан

В Риге в субботу была угнан внедорожник Audi Q7, и в течение дня машина дважды попала в аварии — под Саласпилсом и Огрском крае. В ДТП пострадали два человека, сообщает LETA со ссылкой на Госполицию.

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В 13 часов в Огрском крае на шоссе Рига-Даугавпилс произошла авария с участием четырех автомобилей. На месте выяснилось, что одна из машин — Audi Q7 2013 года выпуска — была в тот же день угнана в Риге.

Вскоре выяснилось, что тот же автомобиль ранее попал в ДТП под Саласпилсом, но покинул место аварии и продолжил путь в направлении Даугавпилса. Водитель второй машины в этой аварии не пострадал.

Водитель Audi Q7 после аварии в Огрском крае был задержан. Он также не пострадал в аварии. Полиция выясняет, произошли ли эти аварии по его вине.