В Риге установят камеры для отслеживания нарушителей, занимающих полосы общественного транспорта

Нарушителей, которые разъезжают по Риге, занимая полосы общественного движения, в ближайшие да года планируется ловить с помощью камер видеонаблюдения.Таким образом, специальные камеры будут фиксировать нарушения, а затем владельцу машины придет штраф.

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Стоит напомнить, что за неразрешенную езду по полосам общественного транспорта предусмотрен штраф в 40 евро. Если же это трактуется как агрессивное вождение, штраф составит от 70 до 280 евро.

Как сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на ЛТВ, из-за таких водителей, не соблюдающих правила дорожного движения, троллейбус или автобус может опаздывать на 10-20 минут. Чаще всего нарушителей ловят в Кенгарагсе, на ул. Маскавас, в центре — на Бривибас гатве в направлении центра между Земгала гатве и воздушным мостом, где водители чаще выезжают на полосы для общественного транспорта.

В Госполиции сообщили, что чаще всего таких нарушителей ловят в Риге. С начала 2022 года на подобном нарушении попались уже 313 водителей, еще в 828 случаях это было квалифицировано как агрессивное вождение, когда водитель, используя полосу для общественного транспорта, обгонял других участников дорожного движения.

На сегодняшний день в распоряжении полиции имеется техническое транспортное средство, оснащенное системой видеозаписи с обзором в 360 градусов, при помощи которой выявлено свыше 2300 нарушений при выезде водителей на полосы для общественного транспорта.