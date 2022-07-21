В Риге в аварии погиб велосипедист

Вчера в Латвии зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий, в авариях один человек погиб и 20 получили травмы, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

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Вчера около 9:40 утра в Риге, на улице Лубанас, водитель грузовика сбил велосипедиста. В результате удара водитель велосипеда оказался под колесами встречного автобуса.

Велосипедист скончался на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии.

Вчера полиция задержала за вождение в нетрезвом виде 11 водителей, за превышение скорости составлен 171 протокол, за агрессивное вождение — один.

Всего вчера полиция составила 359 протоколов о нарушении правил дорожного движения.