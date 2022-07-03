В Риге в Даугаве обнаружено тело погибшего человека
Foto: Kaspars Krafts/F64

В субботу, 2 июля, нескольким отчаянным отдыхающим потребовалась помощь спасателей, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В жаркий день спасателям пришлось спешить на помощь нескольким отдыхающим-лихачам. В Рижском заливе в Юрмале двое несовершеннолетних заплыли в воду на SUP-доске и удалились от берега настолько, что не смогли добраться до него самостоятельно. Спасатели доставили людей на берег на катерах.

В свою очередь, ночью в Даугаве у Каменного моста в Риге в воде находился человек, который не мог самостоятельно выбраться на берег. Спасатели доплыли до человека на лодке, доставили его на берег и передали сотрудникам Службы неотложной медицинской помощи.

Кроме того, в Риге спасатели вытащили из Биекенгрависа (рукав Даугавы между Пардаугавой и островом Луцавсала) и доставили на берег тело погибшего мужчины.

За прошедшие сутки с 06:30 2 июля до 6:30 3 июля в ГПСС поступило 52 вызова: восемь на пожары, 30 - на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.

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