В Риге в магазине Maxima загорелась стена

В пятницу, в магазине Maxima на Карля Улманя гатве загорелась стена, сообщает LETA.
Вызов на место происшествия Государственная пожарно-спасательная служба получила в 12.21. Горела будка площадью 10 квадратных метров и прилегающая стена на площади 25 квадратных метров.
До прибытия пожарных из магазина было эвакуировано 200 человек.
В 13.26 работы на месте происшествия были завершены.
Представители SIA Maxima Latvija пояснили, что пожар возник в хозяйственной постройке, расположенной у магазина, там хранятся рабочие инструменты. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал. Магазин продолжает работать в штатном режиме.