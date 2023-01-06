В Риге в магазине Maxima загорелась стена
Foto: F64

В пятницу, в магазине Maxima на Карля Улманя гатве загорелась стена, сообщает LETA.

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Вызов на место происшествия Государственная пожарно-спасательная служба получила в 12.21. Горела будка площадью 10 квадратных метров и прилегающая стена на площади 25 квадратных метров.

До прибытия пожарных из магазина было эвакуировано 200 человек.

В 13.26 работы на месте происшествия были завершены.

Представители SIA Maxima Latvija пояснили, что пожар возник в хозяйственной постройке, расположенной у магазина, там хранятся рабочие инструменты. Никто из клиентов и сотрудников не пострадал. Магазин продолжает работать в штатном режиме.

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