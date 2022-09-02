В Риге в общественном транспорте женщина пырнула ножом супруга

В Риге в общественном транспорте некая женщина во время конфликта пырнула ножом супруга, сообщили в Государственной полиции.

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Инцидент произошел на этой неделе в автобусе. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу и в тот же день выписан домой.

Начат уголовный процесс о нанесении легких телесных повреждений.