В Риге в общественном транспорте женщина пырнула ножом супруга

В Риге в общественном транспорте некая женщина во время конфликта пырнула ножом супруга, сообщили в Государственной полиции.
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Инцидент произошел на этой неделе в автобусе. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу и в тот же день выписан домой.
Начат уголовный процесс о нанесении легких телесных повреждений.
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