В Риге в пожаре погиб человек

В Риге в результате пожара погиб челок, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Спасатели получили вызов на улицу Каниеру, где в одной из квартир многоэтажного дома горела кухня и бытовые вещи. Площадь горения составила 12 квадратных метров. Из горящей квартиры спасатели вынесли человека, медики констатировали смерть.

Вечером в воскресенье VUGD получил вызов в Элею, где в пристройке рухнула стена площадью четыре квадратных метра. Два человека покинули помещение до приезда спасателей. Пострадавших передали работникам социальной службы.

В понедельник утром спасатели получили вызов в волость Верему, Резекненский край — грузовик съехал в канаву. Спасатели освободили водителя и передали медикам. Чтобы устранить утечку топлива, его перекачали в резервный отсек.