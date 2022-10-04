В Риге в пожаре погиб человек

В понедельник при пожаре в жилом доме в Риге погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вызов на место происшествия поступил в 17.25. В девятиэтажном жилом доме на пятом этаже горела квартира. Проникнув внутрь, пожарные констатировали, что на кухне горит пол, бытовые вещи и газовая плита, общая площадь горения три квадратных метра. В квартире спасатели обнаружили погибшего человека.

В свою очередь, в понедельник утром поступил вызов на улицу Шауру в Даугавпилсе, где произошла авария и в автомобиле оказался зажат человек. Пострадавшего освободили и передали медикам скорой.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 108 вызовов, из которых 17 на пожары (один вызов поступил на лесной пожар) и 79 - на спасательные работы.