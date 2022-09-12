В Риге в пожаре погиб ребенок

В Риге при пожаре в жилом доме погиб ребенок, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Вызов в одноэтажный жилой дом поступил в час ночи. На месте спасателей встретил очевидец, который с помощью садового шланга пытался потушить огонь.

Пожарные немедленно стали обыскивать помещения и в одной из комнат, где было очень сильное задымление, в кровати нашли ребенка. Прибывшие медики констатировали его смерть. Еще один человек пострадал и был передан скорой.

На кухне на площади два квадратных метра горели бытовые вещи, которые находились слишком близко к печи. Пожарные не слышали предупреждающего сигнала детектора дыма.

Через три часа работы на месте происшествия были закончены. Обстоятельства случившегося выясняет Государственная полиция.

VUGD еще раз просит жителей очень внимательно обходиться с огнем и использовать отопительное оборудование в соответствии с инструкцией, не перетапливать печь, аккуратно жечь свечи и не курить в помещении. Зачастую погибших в пожаре людей спасатели находят в кровати — люди спали и во сне не заметили, что начался пожар. Детектор дыма с помощью громкого сигнала предупредит даже о небольшом задымлении.