В Риге в пожаре пострадал один человек

Минувшей ночью сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получил вызов на улицу Мурьяню в Риге, где горела квартира, сообщили в VUGD.
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По указанному адресу в пятиэтажном жилом доме горела квартира на площади 20 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 12 человек. Пострадал один человек, он был передан медикам скорой.
Также в четверг был получен вызов на улицу Деглава в риге, где горела стена двухэтажного общественного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. До прибытия пожарных здание покинули семь человек.
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