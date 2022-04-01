В Риге в пожаре пострадал один человек
Foto: LETA

Минувшей ночью сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы получил вызов на улицу Мурьяню в Риге, где горела квартира, сообщили в VUGD.

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По указанному адресу в пятиэтажном жилом доме горела квартира на площади 20 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 12 человек. Пострадал один человек, он был передан медикам скорой.

Также в четверг был получен вызов на улицу Деглава в риге, где горела стена двухэтажного общественного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. До прибытия пожарных здание покинули семь человек.

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