В Риге в пруд упал трехлетий ребенок, начат уголовный процесс

В понедельник вечером, 17 августа скорая выехала на вызов в Риге - сообщалось о том, что в пруд упал маленький ребенок. Возможно, трехлетний мальчик находился в воде более получаса.

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Прибыв на место происшествия, медики немедленно приступили к реанимационным мероприятиям, которые длились более 40 минут. Врачам удалось восстановить сердечную деятельность, после чего ребенок в очень тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По имеющейся в распоряжении полиции информации, мальчик по-прежнему находится в коме.

Установлено, что ребенок на несколько часов был оставлен без присмотра во дворе. В этот момент его мать, женщина 1986 г.р., находилась в квартире. Мальчик ушел со двора к находящемся неподалеку пруду, где и случилось несчастье.

Начат уголовный процесс за жестокое обращение с ребенком, если в результате ему причинены физические или психические страдания. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.

Информация передана Сиротскому суду для принятия дальнейшего решения. На время расследования в отношения матери избрана мера пресечения - полицейский надзор и запрет покидать страну.

В свою очередь, 18 августа днем сотрудники полиции получили информацию о том, что в Кенгарагсе пьяная женщина толкает детскую коляску с ребенком. Прибыв по указанному адресу, стражи порядка встретили женщину, с которой находился мужчина. Рядом в кустах лежал еще один мужчина в состоянии опьянения.

От прохождения теста лица отказались, однако, было видно, что они находятся под действием наркотических или психотропных веществ. На место происшествия прибыли медики.

Женщина 1985 г.р. была доставлен в участок полиции, информация о случившемся передана в Сиротский суд. Ребенок, год и восемь месяцев, был помещен в кризисный центр. Известно, что всего у женщины пятеро детей, заботу о них взял на себя отец.

Ранее женщина неоднократное попадала в поле зрения полиции, в том числе за употребление наркотических и психотропных веществ, алкоголя, а также за кражи. В 2014 году против нее был начат уголовный процесс за насилие в отношении малолетнего лица.

Сейчас против задержанной начат административный процесс за употребление наркотических веществ.