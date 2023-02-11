В Риге в результате ДТП погиб мужчина

В рижском микрорайоне Дзирциемс в пятницу в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина. Об этом агентству LЕТА сообщили в Государственной полиции.

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По предварительной информации, женщина на автомобиле "BMW" наехала на мужчину, который переходил проезжую часть улицы Дзирциема в не предназначенном для этого месте. Мужчина скончался на месте аварии.

Авария произошла около 19:00. Государственная полиция устанавливает ее точные причины.

За последние сутки в Латвии зарегистрировано 170 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек и один погиб.

Оформлено 548 протоколов за нарушения правил дорожного движения, в том числе 160 за превышение скорости и четыре за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и девять уголовных дел.