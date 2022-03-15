В Риге в результате пожара погиб человек

В результате пожара в Риге в понедельник утром погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В понедельник поступил вызов на улицу Буллю в Риге, где в квартире на втором этаже двухэтажного дома горела кровать и прилегающая к ней мебель площадью пять квадратных метров. В огне погиб человек.

Возможная причина возгорания — неосторожное курение. В квартире не было детектора дыма.

В понедельник днем пожарные выехали на вызов на улице Скултес в Риге, где в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома пригорела еда и возникло сильное задымление.

Из задымленной квартиры был спасен мужчина, которого передали медикам.

В минувшие сутки в ГПСС поступило 86 вызовов — 46 на тушение пожаров, в том числе 27 на пожары прошлогодней травы, 29 на спасательные работы, а 11 вызовов были ложными.