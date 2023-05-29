В Риге в результате пожара в девятиэтажном доме погибли два человека
Foto: F64

В ночь на понедельник, в 3.35 часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в девятиэтажный жилой дом в Риге, где на пятом этаже горела квартира.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит квартира на площади 50 квадратных метров и подъезд на площади 10 квадратных метров.

Пожарные в спасательных масках вывели из задымленного здания 24 человека, семеро из них пострадали. Также были эвакуированы 10 человек. Спасены две собаки и кот.

Во время тушения огня в квартире были обнаружена тела двух погибших.

В 7.17 работы по данному адресу были завершены.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Возможно ли получить наиболее востребованную специализацию всего за год?
Голосуй за любимого игрока сборной Латвии и выигрывай Xbox
Стипендия на обучение в бакалавриате и гарантированное трудоустройство