В Риге в результате пожара в девятиэтажном доме погибли два человека

В ночь на понедельник, в 3.35 часов Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в девятиэтажный жилой дом в Риге, где на пятом этаже горела квартира.

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Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что горит квартира на площади 50 квадратных метров и подъезд на площади 10 квадратных метров.

Пожарные в спасательных масках вывели из задымленного здания 24 человека, семеро из них пострадали. Также были эвакуированы 10 человек. Спасены две собаки и кот.

Во время тушения огня в квартире были обнаружена тела двух погибших.

В 7.17 работы по данному адресу были завершены.