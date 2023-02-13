В Риге в результате пожара в жилом доме погиб человек
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

В воскресенье, 12 февраля в результате пожара в жилом доме погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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Вызов на улицу Симаню (Саркандаугава) поступил в 10.24. В квартире на втором этаже дома горели бытовые вещи на площади четыре квадратных метра.

Со второго этажа дома VUGD эвакуировал четырех человек. Из горящей квартиры спасатели вынесли еще одного жильца, медики констатировали его смерть.

Всего за минувшие сутки VUGD получил 117 вызовов, из которых 42 на пожары. В результате пожаров два человека погибли, еще два пострадали.

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