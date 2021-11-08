В Риге в садовом домике сгорел человек
Foto: LETA

В воскресенье вечером в Риге в пожаре погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В 22.42 в дежурную часть поступила информация о том, что открытым пламенем горит садовый домик площадью 10 квадратных метров. На месте был обнаружен погибший человек.

Также был получен вызов в Сейскую волость, Саулкрастский край, где в трехэтажном доме в квартире на первом этаже на плите пригорела еда. Пламя удалось потушить еще до приезда пожарных. В результате ЧП пострадал один человек, он передан медикам скорой. В доме не был установлен детектор дыма.

В свою очередь, в ночь на понедельник поступил вызов в Ауце, где в подвале у отопительного котла загорелись брикеты на площади 20 квадратных метров. Из задымленного помещения была спасены два человека, один из пострадавших передан медикам. Работы по тушению пожара продолжились в понедельник утром.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?