В Риге в садовом домике сгорел человек

В воскресенье вечером в Риге в пожаре погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В 22.42 в дежурную часть поступила информация о том, что открытым пламенем горит садовый домик площадью 10 квадратных метров. На месте был обнаружен погибший человек.

Также был получен вызов в Сейскую волость, Саулкрастский край, где в трехэтажном доме в квартире на первом этаже на плите пригорела еда. Пламя удалось потушить еще до приезда пожарных. В результате ЧП пострадал один человек, он передан медикам скорой. В доме не был установлен детектор дыма.

В свою очередь, в ночь на понедельник поступил вызов в Ауце, где в подвале у отопительного котла загорелись брикеты на площади 20 квадратных метров. Из задымленного помещения была спасены два человека, один из пострадавших передан медикам. Работы по тушению пожара продолжились в понедельник утром.