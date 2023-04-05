В Риге водитель Mercedes решил объехать пробку по тротуару

Из-за строительства железнодорожной линии Rail Baltica в Риге в районе Центрального вокзала образовались пробки. Один особо торопящийся водитель решил объехать затор по тротуару, сообщает очевидец.

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Фотографию утром 30 марта сделал водитель, перед которым проехал Mercedes-Benz GL, спешивший объехать пробку — чтобы не мешать машинам на встречной полосе, водитель Mercedes решил проехаться по дороге, предназначенной для передвижения пешеходов.

"Всегда найдется кто-то, кто равнее других, у кого больше прав спешить и игнорировать других, кто-то с большей машиной и большим самомнением. Эта машина объехала по встречной полосе плебеев, стоящих в пробке, но когда быструю езду прервал встречный автомобиль, водитель Mercedes решил свою небольшую проблему, используя для движения пешеходный тротуар", — пишет автор фото.

Штраф за езду по тротуару — 55 евро, но учитывая, что водитель также обгонял по встречной полосе стоявшие в пробке автомобили, его нарушение трактуется как агрессивная езда, и ему грозит штраф от 70 до 280 евро.

С11 марта в районе Центрального вокзала действуют дополнительные ограничения движения, связанные с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. В полицию регулярно поступает информация о том, что участники дорожного движения продолжают грубо игнорировать требования дорожного знака "Въезд запрещен", тем самым мешая строительным работам и ставя под угрозу безопасность людей, работающих на объекте.