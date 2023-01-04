В Риге возник пожар в жилом доме: один человек погиб

Утром в среду, 4 января, в Риге в результате пожара погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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Сегодня утром, около 8 часов, спасатели выехали на вызов в жилой дом в Риге, где возник пожар. На месте происшествия было установлено, что на втором этаже двухэтажного дома на площади 15 квадратных метров горят бытовые вещи.

Из горящего здания был вынесен человек, медики констатировали его смерть.

В свою очередь, во вторник вечером, около 20.30, поступил вызов на улицу Зилупес в Резекне, где горел одноэтажный деревянный жилой дом площадью 100 квадратных метров. До приезда VUGD из здания эвакуировались шесть человек, двое из которых пострадали при пожаре. В доме, где возник пожар, был установлен детектор дыма.

Во вторник в восьми случаях помощь спасателей потребовалась для освобождения проезжей части от сломанных деревьев. Два таких вызова поступили в Рижском регионе, три вызова в Видземском регионе, два вызова в Латгальском регионе и один вызов в Курземском регионе.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова: пять были связаны с пожарами, 37 — со спасательными работы, 12 вызовов оказались ложными.