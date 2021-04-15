В Риге за кражу с автозаправки задержан наркоман

В среду утром поступила информация о том, что на улице Даугавгривас наркоман совершил кражу с автозаправки, сообщили в Государственной полиции.

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В 6 часов утра работница АЗС открыла двери, чтобы приступить к выполнению служебных обязанностей. За ней в помещение зашел некий мужчина, который хотел купить алкоголь, на что женщина ответила, что продажа спиртных напитков будет разрешена позже.

Мужчина еще некоторое время оставался внутри АЗС, а потом попробовал еще раз купить алкоголь, однако, понимая, что ничего не получится, вышел на улицу. Продавщица закрыла за ним дверь.

Через время мужчина вернулся и, выбив кирпичом стекло, снова попал внутрь. Мужчина стал угрожать продавщице физической расправой, если она не отдаст деньги. Налетчик забрал из кассы примерно 100 евро, после чего начал искать еду и напитки в складском помещении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержала возможного виновного. При себе у мужчины были найдены украденные деньги. В момент задержания он находился в наркотическом опьянении. Ранее мужчина 1983 г.р. уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за употребление наркотических веществ и аналогичные преступные деяния.

В отношении задержанного избрана мера пресечения — арест.