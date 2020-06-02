В Риге за несоблюдение дистанции полицейские задержали трех подростков, родители в недоумении

Вечером 8 мая сотрудники Рижской полиции самоуправления задержали трех подростков (14, 14 и 15 лет), которые решили втроем погулять. Причина — несоблюдение дистанции, сообщает программа Bez Tabu.

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"8 мая школьники, услышав решение Кабинета министров о том, что отменены ограничения на собрания, то есть собираться можно большему количеству людей, решили выйти из дома и прогуляться. Учительница по спорту тоже все время просила школьников фотографировать и снимать, как они занимаются спортом за пределами дома", - рассказывает Мудите, мать одного из задержанных подростков.

Школьники шли по пустынной дороге. "Дети шли по левой стороне дороги, соблюдая правила дорожного движения. Экипаж обогнал их и заблокировал путь. Полицейские не высказали устное замечание, не предупредили по громкоговорителю, что нужно разойтись. Они просто тут же оформили протокол!" - возмущается женщина.

И хотя смягчения мер на собрания вступили в силу спустя несколько дней (13 мая) после этого события, родители все равно разочарованы столь жесткими действиями полиции.

"Учитывая, что подростки - одна из групп общества, которая очень часто не соблюдает введенные ограничения, то, очевидно, в этом случае инспекторы решили, что будет целесообразно начать административное делопроизводство. Однако, нужно сказать, что это не означает, что подростки уже признаны виновными в данном нарушении", - говорит представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис.

Мудите волнуется, что составленный протокол может иметь негативные последствия на дальнейшие перспективы ребенка. В Государственной полиции успокаивают: если даже протокол не будет аннулирован, в этой ситуации ничего критического нет.

"Конечно, уголовные нарушения оставляют очень серьезный след на жизнь человека, например, в дальнейшем это может повлиять на его возможность занимать высокие должности. Что касается административных нарушений, то если в течение года ребенок или подросток больше ничего не натворит и не получит штраф, то это нарушение погашается", - говорит представитель Государственной полиции Ольга Поджун.

Впрочем, административное нарушение все равно останется в регистре наказаний.

В полиции также предупреждают, что с началом летних каникул будут тщательнее контролировать несовершеннолетних. Топ 3 самых распространенных нарушений - это курение, употребление алкоголя и других одурманивающих веществ и мелкое хулиганство.

"В предыдущие годы с началом летних каникул дежурившие у школ полицейские перенаправлялись в парки, на променады и другие места отдыха. В этом году эти работники начали патрулировать места отдыха еще в марте - когда закрылись учебные заведения. Поэтому можно сказать, что в "летнем режиме" полиция самоуправления работает уже с марта и с началом лета никаких существенных изменений в организации работы не будет", - добавил порталу Delfi Садовскис.