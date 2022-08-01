В Риге за угон мотоцикла задержан мужчина; на его счету также две квартирные кражи

23 июля в полицию обратился мужчина и сообщил, что в Риге с улицы Стабу был угнан его мотоцикл Suzuki стоимостью 2800 евро. Полиция приступила к поискам виновного.

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28 июля сотрудники Государственной полиции, отвечающие за безопасность дорожного движения, совместно с коллегами из Криминальной полиции на улице Калнциема в Риге задержали подозреваемого, который передвигался на краденом мотоцикле. Стоит отметить, что у мотоцикла уже были перебиты номера, однако, заявления о краже этих номеров в полицию пока не поступало.

Мужчина пояснил, что мотоцикл просто дотолкал для более глухого места, там его завел и уехал.

Стоит отметить, что подозреваемый всего месяц назад вышел из тюрьмы и ранее уже был судим за кражи.

По имеющейся в распоряжении полиции информации, недавно этот же мужчина совершил кражи из двух квартир в Риге - на ул. Дарзауглю и на ул. Бривибас. Хозяев в этот момент не было дома и из квартир подозреваемый вынес компьютеры, зарядки для мобильных телефонов и компьютеров, а также документы. К сожалению, часть вещей вор успел продать.

В ходе обыска по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили вещи, которые, возможно, были украдены с других адресов - два велосипеда и чужие документы. Кроме того, были найдены восемь свертков со светлым порошкообразным веществом. Они переданы на экспертизу.

Начато три уголовных процесса. Мужчина арестован.